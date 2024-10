Um ihre manuellen Planungs- und Prognoseprozesse zu verbessern und zu modernisieren, arbeitet der internationale Lichtkonzern Zumtobel Group mit paiqo – dem diesjährigen Gewinner des „Partner of the Year Award 2024“ – und Microsoft Österreich zusammen. Um die Lieferung effizienter zu gestalten, soll nun mit agiler und zeitgerechter Bedarfsplanung sowie dem Einsatz eines hochkonfigurierten Tools gearbeitet werden. Dies teilte Microsoft vor Kurzem via Presseaussendung mit.

Darin wird auch von den Herausforderungen berichtet, mit denen das Leuchtengeschäft konfrontiert war. Neben komplexen Planungsprozessen seien es auch eine hohe Abhängigkeit von der volatilen Bauindustrie gewesen sowie die komplexe Produktvielfalt, die zu Ineffizienzen geführt hätten. Wie der Meldung zu entnehmen ist, umfasst das Leistungsportfolio der Zumtobel Group über 10.000 verschiedene Rohmaterialien von circa 500 Lieferanten und mehr als 250.000 verkaufbare Produktvarianten. Auch marktbedingte schwankende Nachfragen und teilweise fehlende Planungsinformationen hätten eine präzise Steuerung der Lieferketten in Richtung der Kundenbedarfe erschwert, was zu Verzögerungen und erhöhten Kosten geführt habe.