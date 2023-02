Die TTTech Group bietet vernetzte Rechnerplattformen an, die die Basis für IoT-Anwendungen oder autonome Mobilität sind. In der Automobilindustrie, in mobilen Maschinen, in der Luft- und Raumfahrt, der smarten Fertigung und Automatisierung kommen sie zur Anwendung. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus mehr als 60 Nationen arbeiten an 20 Standorten in 14 Ländern.

Ab 1. Januar 2023 hat TTTech ein neues Vorstandsmitglied und gleichzeitig einen neu ernannten Chief Performance Officer (CPO): Werner Köstler. Der international erfahrene Manager bekleidete zuvor verschiedene Rollen bei Continental, Siemens, VDO und Ericsson in den Regionen USA, China, Korea, Japan.

„Eine etablierte und schnell wachsende Organisation wie TTTech auf dem nächsten Schritt zum Global Player zu begleiten, ist eine sehr spannende Aufgabe,“ erklärt Werner Köstler. „Das Unternehmen hat in vielen Bereichen und Regionen die Marktführerschaft erreicht. Meine neue Rolle ist geprägt von unternehmerischem Handeln, um etablierte Geschäftsbereiche zu weiterem Wachstum zu verhelfen. Das Ziel ist, die globale Reichweite von TTTech auszuweiten, neue Geschäftschancen mit unseren Kunden zu generieren und neue innovative Bereiche zu erschließen.“