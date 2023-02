Die Raumfahrt wird kommerziell immer mehr erschlossen und erfährt seit einigen Jahren eine zunehmende Verzahnung mit der klassischen Industrie. Diese Entwicklung wird als „New Space“ bezeichnet. Auch Zukunftstechnologien wie autonomes Fahren, digital vernetzte Industrie oder ein schnelles, weltumspannendes Internet stehen damit in Verbindung. Die Raumfahrtindustrie boomt dank privater Investitionen. 2021 investierten private Investoren weltweit über 10 Milliarden Dollar in die Raumfahrt. Das ist ein neuer Rekord und eine Verzehnfachung im Vergleich zu vor zehn Jahren. Auch Trumpf hat hier Chancen für sich entdeckt. Bereits jetzt beliefert das Technologieunternehmen die Raumfahrtindustrie.

"Ohne Laser fliegt keine Rakete ins All. Ohne 3D-Drucker ist eine Kommerzialisierung der Raumfahrt nicht möglich", hieß es dazu von Christian Schmitz, der Mitglied des Vorstands ist und die Lasertechnik leitet. Er möchte mit seinem Unternehmen dazu beitragen, die Raumfahrtindustrie in Deutschland voranzutreiben. Auch wenn er dafür Geduld mitbringen muss, denn: "Bis ein erdnahes Satellitennetz made in Europe Internetsignale in entlegene Ecken funkt, werden noch einige Jahre vergehen", so Schmitz weiter.