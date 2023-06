Veranstaltungsvorschau : Trotec veranstaltet Lasertechnologie-Event

Lasersysteme in der Fertigung können Prozesse beschleunigen und sind daher oft Teil von Automatisierungs-Maßnahmen. Auf einem kostenlosen Event, das Lasermaschinen-Hersteller Trotec von 4. - 5. Juli 2023 in der Tabakfabrik in Linz organisiert, können Besucher:innen Lasergravierer, -markierer und -schneider live erleben.