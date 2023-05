Die TroGroup GmbH ist laut eigenen Angaben weltweit führend in der Stempelherstellung mit der Marke Trodat, im Bereich Laser mit Trotec und im Bereich Hightech-Laserquellen mit Iradion. Trodat ist der größte Stempelproduzent, Trotec führend bei Laserplottern zum Gravieren, Schneiden und Markieren und Iradion bei keramischen CO2-Laserquellen.



Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete die TroGroup einen Umsatz von 289 Mio. Euro und beschäftigt über 1.970 Mitarbeiter in 44 Tochtergesellschaften weltweit. Das Unternehmen ist in über 150 Ländern präsent, mit einer Exportquote von über 97 %. Der Hauptsitz und Hauptproduktionsstandort für Stempel befinden sich in Wels, Oberösterreich. Der Produktions- und Vertriebsstandort von Trotec liegt in Marchtrenk, nahe Wels.



Die TroGroup GmbH ist ein privates Unternehmen, gehört zu 74,9 % den Müller-Just Familienstiftungen und zu 25,1 % der ImWind Gruppe.