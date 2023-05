"Wir rechnen zwei Tage für den Bau eines Baggers ein", erklärt die Werksführerin. An einem Tag wird nasslackiert bzw. pulverbeschichtet - die sichtbaren Teile erhalten meist die für Wacker Neuson charakteristische gelbe Farbe. Damit der Lack oder die Beschichtung ausreichend trocknen kann, wird erst am nächsten Tag montiert. Weibliche Produktionsarbeitskräfte trifft man vor allem in der Montage der Abdeckungen an, da hier die Teile leichter sind und es laut Tourguide mehr um Präzision geht.

Das Anschließen der Hydraulikschläuche ist eine besonders herausfordernde Tätigkeit, da Lecks unbedingt zu vermeiden sind. Nach der Montage erfolgt eine umfassende Qualitätskontrolle, bei dem etwa die Dichtheit mit einer fluoreszierenden Flüssigkeit überprüft wird. Im Quality Audit werden auch die auf Lager produzierten Baumaschinen stichprobenartig kontrolliert. Insgesamt entstehen auf diese Weise ca. 80 Maschinen pro Tag.



Fun Fact: kleine Bagger fallen auf Baustellen oft Dieben zum Opfer. Ein Kunde hat sich daher als Diebstahl-Schutz-Maßnahme seine Kleinmodelle in auffallendem Pink lackieren lassen.

(Die Führung bei der Wacker Neuson Linz GmbH fand im Rahmen der Ersatzteiltagung 2023 statt.)