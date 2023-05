Ist der Maschinenpark von damals noch wiederzuerkennen?



Von den Teilefertigungsmaschinen gibt es heute gar keine mehr, die damals gelaufen ist. Da ist kontinuierlich investiert worden, damit wir am Ball bleiben. Der Maschinenpark hat sich also völlig verändert.



Sie haben ja die Produktionsleitung von Engelbert Gurtner übernommen, der damals Ihr Lehrlingsausbilder war. Was war denn da das zentrale Learning, das Sie von Herrn Gurtner mitgenommen haben?



Engelbert Gurtner selbst hat mir das Fräsen in der Fertigung gezeigt. Als mein Meister hat er meine Ausbildung stark geprägt. Er ist in der Produktion seit 50 Jahren in der Firma tätig, zu 100% Praktiker mit einem gewaltigen Erfahrungsschatz, der von der klassischen Teilefertigung bis hin zur Anlagenmontage reicht - einfach alles, was man in einem breiten Maschinenbau benötigt.



Sie hatten zu Beginn Ihrer Laufbahn viele Montage-Einsätze im In- und Ausland. Gibt es ein Highlight aus dieser Zeit?



In jungen Jahren war ich vor allem in Österreich und Deutschland unterwegs, und zwar bei allen bekannten Automobilherstellern. Der am weitesten entfernte Einsatz war in Brasilien, wo ich fünf Monate lang gearbeitet habe. Am kniffligsten war sicherlich ein Auftrag für einen Automobilhersteller, wo wir eine überaus umfangreiche Transferanlage für die Herstellung von Motorkomponenten installiert haben.



Sie sind dann 2000 nach der Meisterprüfung in die Konstruktion gewechselt. Wie war diese Umstellung für Sie?



Ich habe die gewerbliche Meisterprüfung mit der Unternehmerprüfung gemacht und anschließend im Unternehmen die Chance ergriffen, mich weiterzuentwickeln. Das Montagefahren hat mir Spaß gemacht, aber es verträgt sich schlecht mit dem Familienleben. Vorher war die praktische Tätigkeit klar überwiegend, nach dem Wechsel in die Konstruktion war die geistige Arbeit am CAD-Arbeitsplatz klar bestimmend, was schon eine große Umstellung für mich war. Ich musste mich daran gewöhnen, jeden Tag am selben Ort im Büro zu sein, im Gegensatz zu den Montagen bei unseren Kunden in unterschiedlichen Ländern.