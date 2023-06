Für diesen neuen Bereich setzt Trotec ein Team aus externen und internen Industriespezialist:innen ein. Harald Böhler, der seit mehreren Jahren den Standort Markdorf leitet, übernimmt als CTO die weitere technische Entwicklung des Geschäftsbereichs. Er wird fortan mit dem Industriespezialisten Franz Eder, als CSO verantwortlich für den Vertriebsausbau, als Geschäftsführer für „Solutions“ fungieren. „Die gebündelten Kompetenzen werden uns helfen, global aufgestellte Industrieproduzenten optimal zu betreuen und diesen Geschäftsbereich auszubauen", sagen die beiden zu ihrer neuen Funktion.

In das junge Geschäftsfeld wird auch der Bereich Customizing integriert. Dieser oblag bisher den Spezialisten am Trotec Standort in Markdorf am Bodensee. Dort werden seit Jahren die Beschriftungslaser der SpeedMarker Produktfamilie produziert sowie Lasertechnologien für unterschiedlichste Industrieanwendungen entwickelt.

