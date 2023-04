Kolumne : Transparenz in der Produktion: Ja, Nein, Vielleicht!

Die Erzeugung von Transparenz in Wertschöpfungsnetzwerken ist eine der Hauptverheißungen digitaler Vernetzung. Digitale Schatten oder Zwillinge, echtzeitfähige Kommunikation und überhaupt die Vernetzung von Objekten in der Fabrik eröffnen natürlich die Möglichkeit einer lückenlosen Nachverfolgung. Immer zu wissen, wo „mein“ Auftrag aktuell ist, was gegebenenfalls gerade fehlt und im Falle einer Änderung alle Ressourcen in Echtzeit anpassen zu können, ist der Traum jedes Produktionsleiters.