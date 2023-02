Wachstum, Zukunftspotenzial, Innovation, Mitarbeiterführung und gesellschaftliche Verantwortung waren die Beurteilungskriterien der Fachjury, die heuer zum 17. Mal den EY Entrepreneur Of The Year Award in Österreich verlieh. In der Kategorie „Innovation & High Tech“ nahm Peter Sticht die Auszeichnung am 14. Oktober 2022 in der Wiener Hofburg entgegen. „Um nachhaltig erfolgreich zu sein, wird bei STIWA vor allem das Innovationsdenken bei den Beschäftigten forciert. Ziel ist es, gelernte Verhaltensmuster aufzubrechen, um die Integration innovativer Ideen zu ermöglichen“, so Erich Lehner, Managing Partner Markets bei EY Österreich. Peter Sticht vereine dabei Pioniergeist und Innovationsdenken mit mutigen Entscheidungen und einem Gespür für den Markt und Kundenbedürfnisse. Dabei fordere und fördere er eigenverantwortliches Arbeiten und ermöglicht es den Mitarbeitenden durch Aus- und Weiterbildungen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Um neue Möglichkeiten für das Unternehmen frühzeitig zu erkennen, unterstützt er ein Open-Innovation-Mindset im Unternehmen, baut Partnerschaften und Kooperationen aus und fördert Technologie-Scouting, so der Verantwortliche für den EY-Award.

Innovation und Internationalisierung als Erfolgskonzepte

„Das integrierte Zusammenspiel aus Automation, Manufacturing und Software gepaart mit dem Innovationsdenken unserer Mitarbeitenden ermöglicht es, die Marktposition der Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu stärken“, erklärte Sticht bei der Festansprache. Er dankte dabei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der STIWA Group für ihren Einsatz.



Zu den großen Meilensteinen des Unternehmens zählt neben der Entwicklung von Hightech-Automationslösungen der Aufbau eines eigenen Produktionsstandorts in Gampern und eines Softwarestandorts in Hagenberg. Darüber hinaus wurde die Internationalisierung in den vergangenen Jahren massiv vorangetrieben, mit Standorten in China, den USA und Deutschland. Die Positionierung des Portfolios in den Geschäftsfeldern Automation, Manufacturing und Software brachte in den letzten Jahren überproportionale Wachstumschancen.



