Das Digicust-Gründerteam setzt sich aus allen Bereichen zusammen, die notwendig sind um ein Startup aufzubauen: Unser Gründer und CEO Borisav Parmakovic kommt aus dem Zoll und Speditionsbereich und setzt sich seit Jahren mit der Digitalisierung in der Zollabwicklung auseinander. Unser Chief Customs Officer Michael Lisci arbeitet seit über 20 Jahren im internationalen Zollgeschäft und entwickelte schon selbst unterschiedliche Lösungen zur Automatisierung der Zollabwicklung und ist Dozent für Spedition und Logistik in Mannheim. Ahmad Haj Mosa, unser Chief Technology Innovation Officer, ist Experte in Data Science und künstliche Intelligenz mit einem Fokus Tax-/Legal- und ComplianceTech. Thomas Übellacker, unser Chief Operation Officer, ist ein Fullstack Developer genauso wie der Mitgründer Manuel Strausz, der über 20 Jahren Erfahrung mitbringt. Matthias Pfeiler ist unser Chief Marketing Officer und leitet gemeinsam mit Borisav Parmakovic die Geschäftsagenden von Digicust.