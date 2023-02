Unsere Vision:

LOGSTA ist 2017 mit dem Ziel entstanden, jedem Unternehmen - von Startups über KMUs bis hin zu Konzernen - einfachen Zugang und eine faire Chance auf dem Logistikmarkt zu geben. Seitdem übernehmen wir für zahlreiche Unternehmen weltweit das Fulfillment und sorgen dafür, dass ihre KundInnen schnell beliefert werden.

Wer wir sind und woher wir fachlich kommen:

Die LOGSTA Founder sind Dominik Bieringer, Georg Weiß und Christoph Glatzl. Wir bringen langjährige Erfahrung bei großen Logistikern mit. Dadurch haben wir miterlebt, wie starr und unflexibel die Systeme - vor allem für kleinere Unternehmen - sein können. Darüber hinaus wird Start-ups und KMUs aufgrund ihres niedrigen Bestellvolumens selten eine faire Chance auf dem Logistikmarkt gegeben. Das wollten wir ändern und diese Lücke schließen!

Wie wir auf die zündende Idee gekommen sind:

Unser Zauberwort heißt LOGSTA Connector. 50 Prozent unseres Services besteht aus der in-house entwickelten Logistik-Software, die sich völlig flexibel anpassen lässt und ganz auf Userfreundlichkeit ausgerichtet ist. Mit der App ermöglichen wir den Zugang zu leistbarer Logistik und können mit unseren KundInnen gemeinsam wachsen. Die andere Hälfte ist klassisches Fulfillment, das wir in unseren eigenen Lagern automatisiert abwickeln. 2017 fing es in einer alten Molkerei an und führte zu 8 Standorten in 5 Ländern und 130 Mitarbeitern. Kürzlich erfolgte unser Zusammenschluss mit Ancla, wodurch wir nun gemeinsam das komplette Spektrum an Logistikleistungen abdecken.