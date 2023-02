Working Capital Management optimieren

Ausgangspunkt sämtlicher Berechnungen ist in NEMO das gebundene Kapital. Es dient als Maßstab für die Effizienz eines Unternehmens, da es in allen Unternehmensbereichen wirksam ist, etwa bei zu langen Lieferzeiten der Lieferanten, zu langen Liegezeiten in der Materialwirtschaft, Ausfällen in der Produktion sowie einer schlechten Zahlungsmoral der KundInnen.



“Damit ist gebundenes Kapital eine ideale Ausgangsgröße zur Identifikation der größten Handlungsfelder in einem Unternehmen und ein guter Impulsgeber zur Optimierung der Geschäftsprozesse.”, meint Gunnar Schug, Geschäftsführer des proALPHA Gruppenunternehmens humanIT Software GmbH.

Vom Integrationswerkzeug bis zum Innovationshub

NEMO wurde als reines Cloud-Produkt konzipiert und ist plattformübergreifend für das proALPHA ERP+ Ökosystem sowie für ERP Drittanbieter verfügbar. Über ein Exportprogramm werden die Unternehmensdaten in die Cloud geladen, sodass die KundInnen direkt mit der Anwendung durchstarten kann – einfach per Plug & Play. NEMO zahlt damit nicht nur auf die Cloud-Strategie von proALPHA ein, sondern fördert auch die Integration aller Anwendungen der Gruppenunternehmen. Ähnlich wie in einem Data Warehouse werden perspektivisch die Daten in NEMO gesammelt und zugleich verarbeitet, um Korrelationen aufzuzeigen. Damit wird die Anwendung zum intelligenten Integrationswerkzeug in der Cloud und fungiert gleichzeitig als Innovationshub, über den einzelne Microservices schneller via Cloud verfügbar sind.

