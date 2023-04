Mit seinem HTL-Abschluss und dem Wirtschaftsstudium an der Universität Wien bringt Harald Neumüller Wirtschaftswissen und Know-How im Technikbereich mit, das er im Vertrieb bei Starlinger einsetzen konnte. Verantwortlich für den Verkauf von Produktionsanlagen für gewebte Kunststoffsäcke im Nahen Osten und Afrika, sammelte er während der letzten 10 Jahre wichtige Erfahrungen sowohl die unternehmensinternen Vorgänge als auch die Gegebenheiten am Markt betreffend.

„Ein wesentliches Thema, das Starlinger in den letzten Jahren aufgegriffen und forciert hat, sind s und die dazugehörigen Recyclinglösungen für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft. Das möchte ich noch stärker vorantreiben“, nennt Harald Neumüller eines seiner Ziele. „In vielen Bereichen sind Kunststoffe einfach die beste Lösung. Was leider erst langsam in die Gänge kommt, ist der verantwortungsvolle Umgang damit. Unsere Erfahrungen im Kunststoffrecycling lassen wir stark in die Entwicklung unserer Verpackungslösungen einfließen, um sie nachhaltig und einfach recycelbar zu gestalten.“