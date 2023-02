Kommende Aufgaben und Strategieentwicklung

Clarissa Graf, Nachhaltigkeitsbeauftrage bei Starlinger, sieht in dieser globalen Bewegung eine Chance, die Zukunft nachhaltiger zu gestalten. „Der Beitritt zum UN Global Compact fordert Unternehmen konkret dazu auf, sich umfassend mit der CSR-Thematik auseinanderzusetzen und einen Status Quo zu erheben, um ambitionierte Ziele festlegen zu können“, so Graf. „Durch die jährlich verpflichtende Berichterstattung findet auch eine regelmäßige Evaluierung der Maßnahmen und Zielerreichung statt – nur so kann garantiert werden, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Gemeinsam mit ihrem Team arbeitet Graf derzeit daran, alle relevanten Daten zu erheben, um für die anstehende Strategieentwicklung realistische Ziele setzen zu können. Zusätzlich soll der Dialog mit den Stakeholdern vor allem entlang der Wertschöpfungskette gefördert werden.