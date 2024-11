Warum war der Ausbau in Pasching notwendig?



Thomas Reiter: Der Ausbau wurde erforderlich, da wir in den letzten zehn bis 15 Jahren unsere Fertigungstiefe deutlich erweitert haben. Vor 2008 verfügten wir noch nicht über eine eigene Blechfertigung. Doch wir erkannten schnell, dass wir viele Komponenten genauso gut oder sogar besser als unsere Zulieferer herstellen konnten. Dabei waren wir nicht nur schneller, sondern hatten auch die Geheimhaltung bei Entwicklungs- und Vorführteilen sowie Messekomponenten besser im Griff. Zuvor führte das Outsourcing oft zu Informationslecks bei neuen Maschinenprojekten. So entstand die Idee, die Blechfertigung selbst in die Hand zu nehmen. Im Jahr 2008 begannen wir dann mit dem Schweißen von Maschinenrahmen für unsere elektrische Baureihe, was sowohl Kosteneinsparungen als auch Qualitätsverbesserungen brachte. Im vorletzten Bauabschnitt bauten wir zudem eine neue Fertigungshalle, in der wir nun unsere großen Maschinenrahmen auf einer modernen Schweißanlage herstellen.



Die Erweiterung der Produktionsmöglichkeiten war also der Ausgangspunkt für den aktuellen Ausbau?

Reiter: Genau. Ursprünglich wollten wir bereits 2018 erweitern, doch die Automobilkrise und später die Corona-Pandemie haben den Plan verzögert. In den letzten beiden Jahren verzeichneten wir Rekordumsätze, was jedoch auch dazu führte, dass wir viele Teile zukaufen mussten – das Verursachte viele Mehrkosten. Deshalb entschieden wir uns, den Standort weiter auszubauen. Dieser Ausbau umfasst ein großes Bearbeitungszentrum und eine neue Laserhybridschweißanlage, um auch Teile für unsere Tochterunternehmen wie Trumpf Italien und Trumpf Teningen zu fertigen. 2018 wurden die Businesspläne dafür erstellt und die Investition vorsichtig genehmigt.