40 Millionen Euro investiert : Trumpf eröffnet neue Produktionshallen und Smart Factory in Pasching

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Trumpf eröffnete am Standort Pasching im Beisein der deutschen Eigentümerfamilie sowie Vertretern aus Wirtschaft und Politik einen Zubau mit eigener Smart Factory. Das Hochtechnologieunternehmen hat in die Erweiterung des Standorts rund 40 Millionen Euro in den letzten beiden Jahren investiert.