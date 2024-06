Sielaff werde das Unternehmen spätestens mit Ablauf seines Vertrages Ende März 2025 verlassen, um sich neuen Aufgaben zu widmen, hieß es in der Mitteilung. Sielaff ist seit dem 1. April 2022 Vorstandsvorsitzender der Lenzing AG. Der studierte Betriebswirt Rohit Aggarwal verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in leitenden Positionen der Textil- und Chemieindustrie. Auf Grund zahlreicher globaler Managementpositionen in Europa, den USA und Asien verfügt er über ein fundiertes Verständnis für die strategische Entwicklung internationaler Märkte und den Aufbau effizienter Managementteams. Durch seine Erfahrung im globalen Textil- und Fasermarkt ist er vollumfänglich mit dem Kerngeschäft von Lenzing in all seinen inhaltlichen und geografischen Facetten vertraut.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und die Möglichkeit, die Lenzing AG in den kommenden Jahren als führenden Player der nachhaltigen Faserindustrie zu stärken. Es ist ein Privileg für mich, auf dem bereits bestehenden, starken Fundament aufzubauen und mit dem Team von Lenzing zusammenzuarbeiten, das Geschäft weiter auszubauen und das volle Potenzial Lenzings bekannter Marken zu entfalten,“ sagt Rohit Aggarwal, Mitglied des Vorstandes und designierter CEO der Lenzing Gruppe.