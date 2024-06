Außerdem war er seit 2019 im Aufsichtsrat der OMV, er hat die Position zugunsten des Chefpostens bei Borealis aber zurückgelegt. Damit tut sich im Aufsichtsrat eine Personallücke auf, die wieder geschlossen werden muss. Für IVA-Präsidenten Florian Beckermann stellt sich daher die Frage, ob die OMV nun eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen muss. Wie lange Doboczky seinen neuen Posten bekleiden wird, ist ebenfalls offen. Denn die Borealis-Mutter OMV verhandelt derzeit über ein Joint Venture zwischen Borealis und Borouge aus Abu Dhabi. Sobald dieses unter Dach und Fach ist, könnte sich das Personalkarussell erneut drehen.

Stefan Doboczky: "Ich danke dem Aufsichtsrat von Borealis für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Ich freue mich darauf, die weitere Entwicklung von Borealis in einer sich wandelnden chemischen Industrie tatkräftig voranzutreiben. Als ein globaler Marktführer im Bereich der Polymere befindet sich Borealis einer einzigartigen Position mit einem Hauptaugenmerk auf Innovation, Nachhaltigkeit und herausragenden Lösungen in der Kreislaufwirtschaft. Gemeinsam mit den Mitarbeitenden von Borealis werden wir neue strategische Schritte gehen und so ein kontinuierliches Wachstum und neue internationale Möglichkeiten kreieren. Ich freue mich darauf, die Kund:innen und Zulieferer von Borealis kennenzulernen, aber insbesondere die Borealis-Mitarbeitenden"