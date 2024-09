Es handelt sich bei dem Antrieb des Großradladers um einen Kolbenmotor, der statt mit Diesel mit grünem Wasserstoff betrieben wird. Laut Angaben der STRABAG lassen sich damit jährlich 37.500 Liter Diesel und damit etwa 100 Tonnen CO2 einsparen. Das ist in der Tat eine signifikante Verbesserung und jedes Gramm CO2 zählt. Jedoch kommt unweigerlich die Frage auf: Warum muss man Wasserstoff verbrennen? Das Molekül ist generell ein seltenes Gut, da es auf der Erde fast nur in gebundener Form – meist in Wasser oder Kohlenwasserstoffen – vorkommt. Man braucht beträchtliche Mengen Energie, um molekularen Wasserstoff (H2) zu erzeugen. Das Verhältnis im Elektrolyseur ist etwa 4:1 – vier Teile elektrische Energie ergeben einen Teil Wasserstoff.



Derzeit wird nur etwa 1 % des weltweiten Wasserstoffs aus regenerativer Energie erzeugt, der Rest stammt aus fossilen Energieträgern und ist in Zeiten der Klimakrise definitiv keine Alternative. Zudem gibt es Sektoren, wie die Stahl- oder Glasherstellung, die diesen Stoff für die Prozesse selbst brauchen. An diesem Punkt wird spätestens klar, warum grüner Wasserstoff kostbar ist und möglichst effizient verwendet werden muss. Da Verbrennungsprozesse aus physikalischen Gründen immer große Effizienzvernichter sind, stellt sich auch beim gegenständlichen Radlader unweigerlich die Frage, ob es nicht effizienter geht. Doch das ist aktuell noch keine Option.