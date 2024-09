Wasserstoff ist sowohl das kleinste als auch das häufigste Element im Universum. Es bildet den Grundbaustein der Sterne. Unsere Sonne benötigt jede Sekunde circa 564 Millionen Tonnen Wasserstoff, um die Kernfusion am Laufen zu halten, die unser Leben auf der Erde erst ermöglicht. Auf der Erde kommt Wasserstoff jedoch fast nur in chemischen Verbindungen, wie Wasser und Kohlenwasserstoffen, vor. Und das macht es schwieriger als viele glauben.

Um Wasserstoff zu nutzen ist viel Energieaufwand nötig. So kann molekularer Wasserstoff (H2) aus Wasser und regenerativer Energie mittels Elektrolyse gewonnen werden. Weil das aber ein aufwändiger und energieintensiver Prozess ist, ist dieser „grüne“ Wasserstoff extrem rar, wertvoll und dementsprechend teuer. Es wäre also absolut unsinnig, diesen einfach zu verbrennen.



Nach wie vor hält sich der naive Glaube, dass bei Verbrennungsprozessen statt fossiler Energieträger künftig einfach Wasserstoff verwendet wird. Weder in Gasheizungen noch bei der straßengebundenen Mobilität wird der Stoff eine relevante Rolle spielen, da es dafür längst überlegene, viel effizientere Technologien gibt. Und das ist nicht meine Meinung, sondern Physik. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik ist wie er ist. Das wir uns an die Verschwendung insbesondere bei Verbrennungsprozessen gewöhnt haben, ist kein Naturgesetz. Die effektivste Art ist elektrische Primärenergie, die selbstverständlich aus regenerativen Quellen kommt, so unmittelbar wie möglich zu nutzen.