Die OMV gehört mit einem Konzernumsatz von 36 Mrd. EUR und rund 22.400 Mitarbeitern im Jahr 2021 zu den größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs.

Im Bereich Chemicals & Materials ist OMV über seine Tochtergesellschaft Borealis Anbieter von Polyolefin-Lösungen und laut eigenen Angaben europäischer Marktführer bei Basischemikalien, Düngemitteln und Kunststoffrecycling. Zusammen mit den beiden großen Joint Ventures Borouge (mit ADNOC in den VAE und Singapur) und BaystarTM (mit TotalEnergies in den USA) beliefert Borealis Kund:innen weltweit mit Produkten und Dienstleistungen. OMVs Refining & Marketing-Geschäft produziert und vermarktet Kraftstoffe und Rohstoffe für die chemische Industrie, betreibt drei Raffinerien in Europa und ist mit 15% an einem Raffinerie-Joint Venture in den VAE beteiligt. OMV betreibt rund 1.800 Tankstellen in zehn europäischen Ländern. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Gas & Power Eastern Europe ein Gaskraftwerk in Rumänien. Im Bereich Exploration & Production erschließt und fördert OMV Erdöl und Erdgas in den vier Kernregionen Mittel- und Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika, Nordsee und Asien-Pazifik.

OMV will sich von einem integrierten Öl-, Gas- und Chemieunternehmen zu einem führenden Anbieter innovativer und nachhaltiger Kraftstoffe, Chemikalien und Materialien entwickeln und gleichzeitig eine weltweit führende Rolle in der Kreislaufwirtschaft einnehmen. Mit der Umstellung auf ein kohlenstoffarmes Geschäft strebt die OMV bis spätestens 2050 in allen drei Scopes Net-Zero an.

