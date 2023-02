Die OMV, das internationale, integrierte Öl-, Gas- und Chemieunternehmen mit Sitz in Wien, und VERBUND, Österreichs führendes Energieunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa, haben den weiteren Ausbau der Flächen-Photovoltaikanlage auf dem OMV Areal in Schönkirchen (NÖ) in Betrieb genommen. Das Projekt wird zu gleichen Teilen von OMV und Verbund getragen.

Die Anlage

Auf einer OMV eigenen Deponiefläche von 13,3 Hektar (133.200 m²) in Schönkirchen (NÖ) geht nun eine Flächen-Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von 15,32 MWp in Betrieb. Die somit jährlich produzierte Menge von 15,84 GWh wird zur Abdeckung des OMV Eigenstrombedarfs eingesetzt und mittels Solarenergie klimafreundlich erzeugt. In der 1. Ausbaustufe erzeugten gesamt 34.600 verbaute PV-Module in einer Ost-West Ausrichtung 12,10 GWh Sonnenstrom, was in etwa dem Jahresstromverbrauch von 3.400 Haushalten entspricht und umgerechnet rund 10.000 Tonnen CO2 spart. Diese bestehende Anlage wurde um weitere 8.568 PV-Module ergänzt. Damit steigt die Gesamtleistung auf 15,32 MWp bei einer Erzeugung von 15,84 GWh, was dem Jahresstromverbrauch von rund 5.000 Haushalten entspricht und zusätzlich 4.000 Tonnen CO2 pro Jahr einspart.

Wilhelm Sackmaier, Geschäftsführer OMV Austria Exploration & Production GmbH:

„Gemeinsam mit VERBUND nehmen wir nun den Ausbau der Flächen-Photovoltaikanlage in Schönkirchen/Niederösterreich in Betrieb. Unserer OMV Strategie 2030 folgend, unterstützen wir so das Ziel unser Solar- und Windkraftgeschäft für den Eigenbedarf auf mindestens 1 TWh auszubauen. Damit leisten wir einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele und setzen unseren Weg der Reduktion unserer CO2-Intensität konsequent fort."

Martin Wagner, Geschäftsführer VERBUND Energy4Business

„Die VERBUND-Strategie 2030 sieht ein deutliches Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien vor, mit dem Ziel, bis 2030 rund 20-25 % der Gesamterzeugung aus Photovoltaik und Onshore-Wind zu erreichen. Mit der Inbetriebnahme der zweiten Ausbaustufe setzen wir gemeinsam einen weiteren Schritt Richtung Energiewende!“