Bereits zum 29. Mal wurde der Pegasus am Donnerstagabend im Linzer Brucknerhaus gefeiert. Der Wirtschaftspreis, den die OÖNachrichten gemeinsam mit der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, Land Oberösterreich, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung sowie der KPMG seit 1994 ausrichten, stand heuer unter dem Motto "In die Zukunft investieren". Die Kategorien lauteten wieder: Leuchtturm, Erfolgsgeschichten, Innovationskaiser und Zukunftshoffnung. Zudem gab es die Sonderauszeichnung zur "Unternehmerin des Jahres" und den Pegasus in Kristall für das unternehmerische Lebenswerk. Ersteren erhielt Eveline Pupeter, die Chefin des Mobiltelefon-Herstellers Emporia aus Linz. Den Kristall-Pegasus wurde an den Unternehmer Erwin Hauser vom gleichnamigen Kältetechnik-Experten aus Linz verliehen.

Das sind die Gewinner-Unternehmen

Bei den Leuchttürmen setzte sich der Automationsspezialist Keba aus Linz durch. Auf Platz zwei landete die auf die Erzeugung von Gleitlagern spezialisierte Miba aus Laakirchen, Dritter in dieser Kategorie wurde der Luftfahrtzulieferer FACC.



Den Pegasus in Gold bei den Erfolgsgeschichten sicherte sich das Familienunternehmen Hochreiter Lebensmittelbetriebe aus Bad Leonfelden vor dem Ranshofner Aluminiumerzeuger Hammerer und dem Biohof Achleitner aus Eferding.



Bei den Innovationskaisern gab es an Evonik Fibres aus Schörfling kein Vorbeikommen. Dahinter überzeugten der Faserhersteller Lenzing und der Systemanlagen-Hersteller Pigmentsolutions aus Regau die Jury.



In der Kategorie Zukunftshoffnungen setzte sich Hochbrotzentig aus Pabneukirchen durch. Moritz Aschauer erhielt für seine Idee, Spirituosen aus altem Brot zu destillieren, 49 Prozent der Publikumsstimmen per Saalvoting. Der zweite Platz ging an das Linzer Start-up Cortexplore, das ein Navigationssystem für neurochirurgische Eingriffe entwickelt hat. Stefan Schaffelhofer und sein Team bekamen 30 Prozent der Stimmen. Dritter in dieser Kategorie wurde Markus Rockenschaub von Aerovision Drone Support aus Katsdorf mit 21 Prozent der Stimmen.