Da Kunststoff in den letzten Jahren angesichts der Umweltschutzbestrebungen etwas in Verruf geraten ist, arbeitet Greiner nicht nur an einer Image-Politur, sondern setzt sich auch konkrete Ziele bis 2030. Das klimapolitisch relevanteste ist die geplante Umstellung auf 100 Prozent erneuerbare Energie an allen Standorten. Zudem strebt Greiner - einem breiteren Verständnis von Nachhaltigkeit folgend - die Erfüllung einer Frauenquote von 30 Prozent bei allen Führungskräften an. Alle Lieferanten sollen außerdem mit einem EcoVadis-Rating bewertet werden.



Herausforderungen beim Thema Nachhaltigkeit sieht Kühne vor allem im weltweiten Ausbau von erneuerbaren Energieträgern und in der Erhöhung von Recyclingquoten. "Chemisches Recycling ist erst im Kommen, wird aber kaum gefördert, weil es mehr Energie benötigt", bedauert er. Weiterhin sei also das mechanische Recycling begünstigt. "Das funktioniert aber nur bei PET-Flaschen gut", gibt er zu bedenken. Bei Polypropylen, aus dem etwa Joghurtbecher bestehen, passiere noch keine Mülltrennung, was das mechanische Recycling maßgeblich erschwere.