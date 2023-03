Haben wir solche Systeme in unseren heutigen Fabriken? Nutzen wir sprachgesteuerte Systeme wie in der mobilen Navigation, semi-automatische Texteingaben oder so etwas wie eine Autovervollständigung bei Planungs- und Steuerungsaufgaben? Die Antwort ist jein. Natürlich gibt es Beispiele, wie Natural User Interfaces auch die Produktion massiv verbessern können. Beispielsweise kann durch die Kombination von Sprachsteuerung und Handführung die Teach-In-Zeit für Cobots bis zu 50 Prozent reduziert werden*. Gleichzeitig sieht es in vielen Produktionsumgebungen heute so aus, als wäre das Smartphone nie erfunden worden. Kommandozeilen-Eingaben an Steuerungsterminals und Programmierhochsprachen prägen noch immer das Bild. Gleichzeitig ist viel in Bewegung geraten durch die Durchdringung unseres Alltags mit intuitiven Assistenzsystemen.

* Siehe Artikel: “Programming cobots by voice: a pragmatic, web-based approach” von Tudor B. Ionescu und Sebastian Schlund.