Roboter sind relativ gut per Norm definiert. Industrieroboter haben mindestens drei Antriebe, sind frei programmierbar und universell einsetzbar. Sie sind also typische Arbeitspferde. Daneben gibt es die Service-Robotik, das sind Roboter außerhalb der Produktion. Etwa autonome mobile Roboter bzw. Fahrerlose Transportsysteme, die den Materialfluss automatisieren. Die Service-Roboter gehen fließend über in die Assistenzsysteme. Ein Beispiel für so ein Mittel-Ding ist der da Vinci, einen Teleoperationsroboter, der für Prostataoperationen eingesetzt wird. Er wird vom Menschen gesteuert. Als dritte Klasse gibt es noch die domestischen Serviceroboter, wie zum Beispiel die Staubsaugerroboter, die man von zuhause kennt.



Breiter als die Rotober sind die Assistenzsysteme definiert. Jeder versteht etwas anderes darunter. Der eine denkt im Auto an ein Assistenzsystem, der andere denkt an einen Roboter und der dritte an ein Fahrerleitsystem im Verkehr. Auch ein E-Bike kann ein Assistenzsystem sein, weil es ja den Menschen unterstützt.