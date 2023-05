Die Sensibilität in den Vorstandsetagen wächst. Das liegt daran, dass viele Unternehmen ihre Geschäftsmodelle an eine nachhaltige Welt anpassen oder manchmal auch komplett überarbeiten müssen. Ich denke hier beispielsweise an die Energiebranche, die chemische Industrie oder die Automobilhersteller. Hier wird kaum ein Stein auf dem anderen bleiben. Zum anderen liegt das auch daran, dass selbst Unternehmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, wie zum Beispiel die Herstellung von Windrädern, nachhaltiger werden müssen. Das heißt also, sie müssen das Thema Sustainability in ihre Strategie aufnehmen, Ziele definieren, Maßnahmen festlegen, den Umsetzungsfortschritt mit KPIs messen – und darüber ihre Stakeholder im Rahmen des ESG Reportings informieren.