„Der Klimawandel ist in der Logistik angekommen“, stellte Kuno Neumeier, CEO der Logivest Gruppe, in einem öffentlichen Statement fest. Unternehmen statten daher immer mehr Dächer mit PV-Anlagen aus und suchen nach neuen Möglichkeiten der erneuerbaren Energieversorgung. Und die Politik soll in den nächsten Jahren mehr auf ESG-konforme Logistikimmobilien achten.

„Doch wer zahlt den Preis, wenn teils kostenintensive Nachrüstungen notwendig werden?“, fragt Neumeier. Bei dem aktuellen Nachfrageüberhang seien es die Vermieter, die die Preise bestimmen. Er appelliert daher an die Vermieter, ihre derzeitige Stellung nicht auszunutzen. Dennoch ist sich Neumeier sicher: „ESG betrifft alle Bereiche der Lieferkette und wird die Preise in die Höhe treiben“.

