Stichwort Schnittstellen. Was sind da eure Erfahrungen? Man muss ja alle Daten miteinander verheiraten und es muss hinterher wieder etwas Gescheites rauskommen...



Maximilian Wiedemann: Richtig. In Anfangsjahren waren wir bei einfachen Digital-IO-Schnittstellen. Dann sind wir lange Zeit eben auf reiner SPS-Ebene unterwegs gewesen, also reine Machine-to-Machine-Kommunikation, wo wir uns an den Standard-Feldbus-Systemen wie Profibus oder Profinet orientiert haben. Aber es gab immer die Diskussion, wer macht was und wie sieht die Schnittstelle aus. Und da sind wir jetzt an einem großen Wendepunkt, wo man das Thema Schnittstelle auf eine neue Ebene hebt – und das ist OPC UA.



Was bedeutet OPC UA?



Bei OPC UA haben sich Unternehmen zusammengetan, um dem Bedarf der Kunden an Standards gerecht zu werden. Aktuell sind es 900 Unternehmen, die Mitglied bei dieser OPC Foundation sind. Da ist unter anderem auch der VDMA dabei, der das Thema vorantreibt, und auch viele weitere, die aktiv an diesen Kommunikationsstandards arbeiten. Es sind die größten Unternehmen weltweit, die sich da angeschlossen haben. Man kann von einer richtigen Marktbewegung sprechen, um Maschinen und Equipment zu standardisieren. Das ist nach wie vor oft ein Riesenproblem, denn jeder kocht seine eigene Suppe und digitalisiert wird mittlerweile alles, vom Sägeband bis über die Maschine, bis hin zum Messtaster oder zur Messmaschine. Und da ist es wichtig, das Komplette transparent und miteinander verknüpfbar zu machen.



Und was bringt OPC UA speziell in der Messtechnik?



Es gibt eine allgemeine Spezifikation, OPC UA for Machinery, in der bestimmte Maschinenzustände beschrieben werden und dann gibt es darüber hinaus Spezifikationen als Erweiterungen, die noch mehr Informationen liefern. Im Bereich der Messtechnik ist die Spezifikation für geometrische Messsysteme wesentlich. Da sind wichtige Informationen standardisiert enthalten, wie Result Management, Informationen zum Equipment, also welcher Sensor wird gerade verwendet, Informationen zum Prüfplan, etc. Aktuell läuft die Pilotphase für ein Produkt, ZEISS Data Hub, welches die ausgewählten Daten gemäß dieser OPC UA Spezifikation zur Verfügung stellt. Da kann dann der Kunde einfach OEE-Berechnungen durchführen, zum Beispiel nach ISO 22400, um Aussagen zur Effizienz an Anlagen zu treffen. Im Idealfall kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir eine Plug-and-Play-Lösung haben. Gewisse Teile dieser Spezifikation für geometrische Messsysteme sind noch gar nicht offiziell freigegeben von der OPC Foundation, das Thema Jobmanagement ist dort gerade der Release-Kandidat. Dann können wir Jobs bereitstellen und starten, Auftragsdaten und Informationen über den Zustand, in dem sich der Job befindet, bereitstellen. Und das ist ein wichtiger Baustein in Richtung Closed-Loop, um später auch Werkzeugkorrekturen automatisch durchzuführen und selbstständig zu regeln. Damit decken wir dann die gesamte Automatisierungspyramide ab, bis zur MES-Ebene.