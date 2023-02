Die Technologieunternehmen Renishaw und ZEISS haben kürzlich eine Vereinbarung getroffen, die flexible Werkstückprüfung gemeinsam voranzubringen: Das Renishaw Prüfgerät Equator kann nun auch mit der Messsoftware ZEISS CALYPSO betrieben werden. Die Einbindung, Schulung und der Support der Hard- und Software erfolgen gemeinsam durch beide Unternehmen.

Flexibilisierung der Werkstückprüfung



„Zur Steuerung von Prozessen in der Fertigung werden schon immer Prüfgeräte wie Messschieber oder Messlehren eingesetzt, die jedoch meist nur auf die Prüfung einer einzigen Werkstückvariante ausgelegt sind. Mit den Fortschritten in der Fertigungstechnik steigt auch die Anforderung nach neuen Methoden der Prozessüberwachung.“ sagt Rainer Lotz, President EMEA von Renishaw. „Das Equator Prüfgerät ermöglicht eine Prozessüberwachung über äußerst wiederholgenaue, thermisch unempfindliche, und vor allem neu programmierbare Messungen in der Fertigungsumgebung. Aus diesen Gründen ersetzen bereits viele Fertigungsunternehmen weltweit ihre aktuellen Prüfgeräte und Messlehren, durch unsere Equator Systeme.“