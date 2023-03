Manuel Woschank leitet den Lehrstuhls Industrielogistik an der Montanuniversität Leoben. Effiziente Digitalisierung, Dekarbonisierung und Engineering Education sind Schwerpunkte des Instituts. „In Engineering Education forschen wir an den Kompetenzprofilen und der Ingenieur:innenausbildung der Zukunft. Wir haben ein riesiges, mit 3,5 Millionen Euro dotiertes Forschungsprojekt gewonnen und werden ein Exzellenzzentrum (Centres of Vocational Excellence) für Ingenieur:innen in Leoben errichten“, freut sich Woschank.

„Die Bedürfnisse der auszubildenden Generationen haben sich verändert“, so Michael Terler, Forschung & Lehre FH Campus 02 über die Generation Z – die erste Generation, die keine analoge Welt mehr kennt. Die ständige Nutzung digitaler Tools gehört zum Alltag und verändert den Zugang zu Technologien, aber auch die Ausbildung. Work-Life-Balance hat für die GenZ einen besonderen Stellenwert. Unternehmen müssen attraktive Lösungen finden. Denn, junge Menschen wollen ihre Bedürfnisse berücksichtigt wissen und sinnstiftende Arbeit leisten.

Usability-Tests, Technische Dokumentation und eLearning – Ninefeb bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen. Harald Stadlbauer, geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens und begeisterter Hobbykoch, informiert über drei Schwerpunkte, die Ninefeb vorantreiben will: Wissen, Skills und Attitudes. Diese werden in einem neuen eLearning-Format, dem sogenannten Workplace Learning, gebündelt. Mit dem direkten Support vor Ort, vergleichbar mit dem Schulterblick der alten Meister, wird es möglich den Auszubildenden zu begleiten, anzuleiten, zu korrigieren und Feedback zu geben.

