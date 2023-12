Mobile Roboter werden zunehmend zum Schlüsselfaktor für effiziente Materialflüsse. Doch die Herausforderungen von Wirtschaftlichkeitsanalysen, Systemauswahl, Implementierung und Flottenmanagement stellen potenzielle Anwender:innen vor knifflige Aufgaben. Deshalb hat die LogiMAT 2024 erstmals das Anwenderforum "Mobile Robotik" in ihr Rahmenprogramm integriert.



In Kooperation mit dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI) präsentiert das Forum-FTS unter der Leitung von Günter Ullrich an den drei Messetagen in Halle 6 ein umfassendes Programm mit fünf Themenblöcken zu aktuellen Trends bei Fahrerlosen Transport Systemen (FTS) und Autonomen Mobilen Robotern (AMR). Mit neutraler Information und individueller Beratung sollen Besucher:innen eine Entscheidungsgrundlage erhalten.



Günter Ullrich, Geschäftsführer Forum-FTS GmbH, betont: "FTS/AMR-Anwendungen sind mitunter komplex und herausfordernd, deshalb müssen Anwender sich informieren." Unterstützung bekommt er von der Berufsgenossenschaft Mannheim, den Fraunhofer Instituten IML und IPA, der DEKRA und dem Lehrstuhl "Fördertechnik, Materialfluss, Logistik" an der Technischen Universität München.



