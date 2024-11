„Das ausgezeichnete Projekt „Hochgeschwindigkeitselektromotor für Brennstoffzellen-Luftversorgungssysteme“ zeigt wieder einmal, dass es in Österreich gelingt, innovative Technologien aus der Forschung in die Praxis zu bringen und am Weltmarkt zu etablieren.“ So lautet die Begründung der OVE-Jury unter dem Vorsitz von Bernhard Jakoby, Vorstand des Instituts für Mikroelektronik und Mikrosensorik an der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz, für die Vergabe des diesjährigen OVE Innovation Awards an ein Entwicklungsprojekt der Linz Center of Mechatronics GmbH (LCM) für die Pankl Turbosystems GmbH (Mannheim).

LCM hat für Pankl Turbosystems jene elektrisch betriebenen Hochgeschwindigkeitsmotoren komplett neu ausgelegt, die in Brennstoffzellen-Luftversorgungssystemen (FCAS – Fuel Cell Air Supply) die Verdichterräder antreiben. Diese kommen in der Luftfahrt, im Motorsport sowie in Personen- und Nutzfahrzeugen zum Einsatz. Dabei hat LCM aus einer Not eine Tugend gemacht: Weil der Bauraum für die Motoren immer extrem begrenzt ist, wurden mithilfe der LCM-Software-Plattform SyMSpace alle Komponenten – von der Baugröße des Motors über die Materialauswahl bis zur Dimensionierung jedes Bauteils – so aufeinander abgestimmt, dass die errechnete Motorauslegung nicht mehr verbessert werden kann.

"Damit hat LCM einen unentbehrlichen Beitrag zum gelungenen Innovationssprung und Wettbewerbsvorsprung geleistet“, betont Pankl Turbosystems-Geschäftsführer Gerhard Krachler. LCM-Geschäftsführer Johann Hoffelner freut die Signalwirkung, die von der Auszeichnung mit dem OVE Innovation Award für ein Projekt ausgehe, das die Energiewende vorantreibt: „'Science becomes reality' ist das Leitmotiv von LCM. Aus wissenschaftlicher Forschung wirtschaftliche Erfolge zu machen, ist vor allem im Bereich der Energiewende der Schlüssel zum Erfolg.“