Stärken will der neue Geschäftsführer auch die internationale Bekanntheit seines Unternehmens. "Was wir leisten, ist auch im globalen Vergleich nicht ganz alltäglich“, betont der neue CEO. "Wenn wir neue Technologien implementieren, muss das sehr oft im Vollbetrieb stattfinden. Das ist gewissermaßen eine Operation am offenen Herzen hochkomplexer Produktionsanlagen.“ Dass diese enge Zusammenarbeit mit den Kunden aus der Industrie eine Besonderheit sei, bekomme man außerhalb Österreichs immer wieder bestätigt, so Hoffelner. "Man beneidet uns um unsere Kunden, um deren Vertrauen und die Tiefe der Zusammenarbeit. Deshalb will ich die Bekanntheit des LCM als Forschungs- und Entwicklungspartner für marktfähige Produkte sowohl bei Industriebetrieben als auch bei Hochschulen und Universitäten international stärken.“

Weil Kunden den Wert einer Innovation nur an deren wirtschaftlichem Erfolg messen, haben die LCM-Entwicklungsteams immer die Marktfähigkeit und den entsprechend geforderten Impact im Fokus. Dabei loten sie das technologisch Machbare so weit als möglich aus. "Die einzigen Grenzen, die wir dabei akzeptieren, sind die Gesetze der Physik. Isaac Newton hat viele davon definiert. Der Apfel fällt – auch in Zeiten Künstlicher Intelligenz – immer nach unten“, betont der Mechatroniker Hoffelner – und unterstreicht damit den bei aller Spitzentechnologie pragmatischen Ansatz des LCM.