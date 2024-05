Sowohl bei Brennstoffzellen-Luftversorgungssystemen (FCAS) als auch bei elektrisch unterstützten Abgasturboladern (EAT) sieht Pankl Turbosystems aus Mannheim großes Wachstumspotenzial. Um den technologischen Vorsprung auszubauen, müssen jene Elektromotoren, die in FCAS- und EAT-Systemen die Verdichterräder antreiben, leichter, kleiner und leistungsstärker werden. Zum Einsatz kommen diese in der Luftfahrt, in Nutzfahrzeugen, Schiffen oder Zügen, sowie in stationären Systemen. Nach nur neun Monaten lieferte LCM die ersten Funktionsmuster für die hochdrehenden Elektromotoren. Diese erfüllten die Erwartungen von Pankl vollauf und liefern Drehzahlen von bis zu 140.000 U/min und eine Nennleistung von 22kW. Ein von Pankl Turbosystems und LCM optimierter Verdichter dürfte es an sogar an Bord eines unbemannten Zero-Emission-Flugobjekts schaffen.

Jonas Kranz, Entwicklungsingenieur Leistungselektronik bei der Pankl Turbosystems GmbH in Mannheim, bewertet jenes innovative Luftzufuhrsystem, das für Flüge in die Stratosphäre entwickelt wurde, als zukunftsweisend. "Selbst wenn dieses Projekt noch in einem sehr frühen Stadium ist, zeigt es die enorme Dynamik in der Brennstoffzellen-Technologie“, erklärt Kranz. Im Auftrag der britischen Stratospheric Platforms Ltd, eines Herstellers von Bauteilen für die Luft- und Raumfahrt, hat Pankl gemeinsam mit weiteren internationalen Unternehmen an der Entwicklung eines unbemannten Zero-Emission-Flugobjekts gearbeitet.