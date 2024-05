"Wir benötigen in erster Linie Präzision und eine hohe Stabilität unserer Maschinen, da wir harte Materialien bearbeiten, die während des Einsatzes erheblichen Belastungen ausgesetzt sind. Außerdem ist die Standardisierung der Prozesse Teil der Geschäftsstrategie der ArianeGroup." In der Produktion bedeutet dies, mit den gleichen Maschinen und der gleichen numerischen Steuerung zu arbeiten. Für Delor ist dies unbestreitbar: "Wir sparen Zeit und können alle unsere Mitarbeiter an diesen Maschinen arbeiten lassen".

"Unsere Zufriedenheit ist mit der Erfahrung, die wir mit diesen Maschinen gesammelt haben, gestiegen. Wir haben festgestellt, dass es gute, robuste und zuverlässige Maschinen sind. Wenn wir also eine neue Maschine brauchen, würden wir uns zweifellos für eine Millturn entscheiden. Auch unsere Kollegen in Ottobrunn, Deutschland, sind von der Millturn überzeugt. Nach dem Besuch unserer Produktionsstätte in Vernon und dem anschließenden Kauf einer M80 konnten sie ihre Produktionszeit deutlich reduzieren."