Der EARTO Innovation Award gilt als renommierte Auszeichnung in der europaweiten Innovationslandschaft. Das Netzwerk der EARTO (European Association of Research and Technology) zählt über 350 Forschungs- und Technologie-organisationen aus über 30 Ländern. LCM erhielt den ersten Platz in der Kategorie „Impact Delivered“ für die Entwicklung des elektrifizierten Voith-Schneider-Propeller (eVSP), die in einem gemeinsamen Projekt mit der Voith Group und der zugehörigen Elin Motoren GmbH realisiert wurde. Die Entwicklung des eVSP wurde von Hubert Mitterhofer, Business Area Manager Drives, und dem Motor Technology Team unter der Leitung von Ralf Kobler vorangetrieben.



Der elektrische Voith Schneider Propeller ist eine elektrische Antriebslösung für besonders manövrierfähige Schiffe und bietet eine Vielzahl von Vorteilen für die maritime Industrie. Der eVSP steigert die Effizienz in allen Belastungsszenarien, reduziert den Bedarf an Schmieröl und senkt die Lärmemissionen erheblich. Die ersten Schiffe, die mit dieser innovativen Technologie ausgestattet sind, sind 80 Meter lange Serviceschiffe für Offshore Windplattformen. Dank des eVSP können diese Schiffe 370 Tonnen Diesel pro Jahr einsparen. Dies ist laut LCM ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Schifffahrt, da langfristig Brennstoffzellen und andere erneuerbare Energiequellen die aktuellen Dieselgeneratoren ersetzen sollen, um eine emissionsfreie Schifffahrt zu ermöglichen.

Johann Hoffelner, CSO des LCM zum Award: „Ich bin stolz, mit meinem Team den Preis der EARTO gewonnen zu haben. LCM verbindet akademische Forschung mit Industrie und trägt maßgeblich dazu bei, Forschungstechnologien in marktfähige Produkte umzusetzen. Zusammen mit unserem Partner Voith gelang uns dies exemplarisch perfekt beim eVSP.“