Die KERNER Maschinenbau GmbH wurde vor mehr als 20 Jahren als Familienbetrieb gegründet. Heute gehört Kerner mit Sitz in Aislingen im schwäbischen Landkreis Dillingen zu den führenden Unternehmen für Geräte zur Bodenbearbeitung. Nun wird das Vertriebsteam im Herbst 2022 verstärkt.

(Lesen Sie auch: Mittelstands-Champions: Binderberger)

Neuer Gebietsleiter für Österreich

Ab Herbst 2022 ist Andreas Spitzer Gebietsleiter im Außendienst in Österreich für die Marken KERNER Maschinenbau GmbH & Dickson-KERNER. Durch seine langjährige Erfahrung im Bereich der Landwirtschaft und sein fundiertes technisches Grundverständnis wird er eine gewinnbringende Unterstützung für das Unternehmen sein.



In seiner neuen Position wird Herr Spitzer für die Betreuung von Neu- und Bestandskunden in Österreich zuständig sein. Zu seinen wesentlichen Aufgaben gehört die ackerbauliche Beratung mit passender Gerätekonfiguration sowie der Auf- und Ausbau von Vertriebs- und Servicepartnern.

Weitere interessante Artikel:

Österreichs größte Anlagenbauer 2022

Wie SEMA Retrofit, Nachhaltigkeit und Digitalisierung umsetzt