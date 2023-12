Was tut sich bei Ihnen in punkto Werkzeugmanagement?



Früher war das so: Werkzeuge wurden an den Maschinen in den Werkzeugschränken verwahrt und verstaut. Und der jeweilige Mitarbeiter an der Maschine hatte den Überblick. Aber wenn wir dringend zum Beispiel ein Sonderwerkzeug gebraucht haben, haben wir es meist nicht sofort gefunden. Darum haben wir auf ein zentrales Magazin umgestellt, obwohl wir in der Fertigung nur knapp 22 Leute sind. Im Laufe des Jahres haben wir es 2023 so weiterentwickelt, dass wir mittlerweile immer den kompletten Überblick haben, welche Werkzeuge in welcher Dimension, in welchem Werkzeughalter in welcher Maschine eingespannt sind. Der finale Schritt war dann die Überwachung der Materialeingriffszeit der Werkzeuge, um sehr präzise definieren zu können, wann welche Werkzeuge getauscht werden müssen.



Wie funktioniert dieses System?



Ein Matrixschrank überwacht den kompletten Werkzeugbestand. Man kann sich den vorstellen wie einen Lister-Schrank, der aber zusätzlich über eine Software läuft. Jeder Mitarbeiter hat Zugangsdaten, loggt sich ein und nimmt das Werkzeug, das er gerade braucht, heraus. Der Schrank protokolliert das mit, überprüft, was und wieviel entnommen worden ist, und bestellt automatisch Werkzeuge nach. Dadurch können wir viel genauer steuern, welches Werkzeug wann wo zum Einsatz kommen darf. Die Überwachung der Werkzeuge an den Maschinen funktioniert über Sensoren an den Werkzeughaltern und wird mit demselben System verwaltet, mit dem wir auch unsere Produktion steuern und planen.



Seit wann haben Sie dieses zentrale Magazin?



Das System läuft bei uns seit über zwei Jahren. Und wir haben jetzt schon gemerkt, dass wir damit sehr viel einsparen. Die vorerst finale Variante wurde 2023 eingeführt.



Gibt es da konkrete Zahlen?



Das in Zahlen zu erfassen, ist schwierig, weil die Bestellungen für Werkzeuge nicht immer die gleichen sind. Aber anhand der Auftragslage haben wir gesehen, dass wir ca. 20% weniger Werkzeug kaufen mussten als in den Jahren davor. Die Rüstzeiten sind seit dem Einsatz der finalen Variante des Werkzeugverwaltungssystems um über 25% gesunken.