FACTORY: Herr Seuren, Sie haben Ihre Ausbildung in den 1970ern und 80ern gemacht und dann immer im Software-Bereich gearbeitet. Sie haben die ersten Computer in den Unternehmen miterlebt und den Einstieg ins Internet. Was ist Ihrer Ansicht nach aktuell der größte Meilenstein?



Jean-Paul Seuren: In Zukunft wird es immer stärker in Richtung Cloud gehen. Dann brauchen Unternehmen keine eigenen Server mehr. Irgendwann haben sie nur noch eine Tastatur, einen Bildschirm und eine Maus und arbeiten irgendwo in der Cloud an Ihrem eigenen Design. Und alles wird ein bisschen einfacher.



Gibt es da bei den Anwender:innen keine Vorbehalte?



Jean-Paul Seuren: Doch, die gibt es. Es kann auch nicht jedes produzierende Unternehmen seine Daten in die Cloud laden. Wenn ich im Verteidigungs- oder im High-End-Bereich unterwegs bin, geht das natürlich nicht. Die Public Cloud ist vor allem für kleinere Firmen interessant, denn sie kommen damit leichter an Applikationen, brauchen keine extra IT-Infrastruktur und IT-Leute mehr. Und ihre Software bleibt damit immer auf dem neusten Stand.



Können Sie zum Abschluss noch erklären, wie Daten zu qualitativ hochwertigen Daten werden?



Andreas Seum: Zur Veranschaulichung nenne ich Ihnen eine Zahl: 1-9-0-9-2-0-2-3. Wissen Sie, was sie bedeutet?



1-9-0-9-2-0-2-3. Ach so, das ist das heutige Datum!



Andreas Seum: Genau, Sie machen aus einer Zahl eine Information und haben damit Wissen aufgebaut. Wenn Sie dieses Wissen nutzen können, dann haben Sie etwas mit der Zahl erreicht. Genauso ist es auch in der Produktion. Ich muss die Daten transparent machen und sie in Korrelation setzen. Vom Inhalt zum Kontext und zu Wissen und Nutzen kommen – das ist unsere Kernbotschaft.