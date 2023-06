Herr Hein, wie haben Sie bei GST Grinder die aktuelle Energiekrise wahrgenommen?



Wir haben große Photovoltaikanlagen auf zwei unserer Hallen, wodurch wir kostenmäßig sogar davon profitiert haben, da wir unseren überschüssigen Strom teurer verkaufen konnten. Aber natürlich sind die Zukäufe, die wir machen müssen, wesentlich teurer geworden. Und auch beim Betrieb der Firmenflotte haben wir die hohen Energiekosten negativ zu spüren bekommen.

Sie sind schon seit der Firmengründung sehr weit, was den Einsatz erneuerbarer Energieträger betrifft. Wo kann man in Ihrer Produktion noch am meisten Strom einsparen?



Bei den Schleifmaschinen, die wir bauen erzielen wir durch Weglassen von Hydraulik oder pneumatischen Bewegungen gewisse Einsparungen. Auch die Beleuchtung ist ein Thema. Hier haben wir schon weitgehend LED im Einsatz und auch die übrigen, alten Lampen wollen wir umrüsten.



Wie sieht es bei den von Ihnen eingesetzten Maschinen aus?



Die wenigen Bearbeitungsmaschinen, die wir betreiben, sind nicht der große Energiefresser. Sie müssen nicht dauernd ausgelastet werden, weshalb wir auch einen Einschichtbetrieb führen. Die meiste Leistung geht in die Inbetriebnahme unserer Schleifmaschinen, die wir einige Wochen lang testen, bevor wir sie ausliefern. Hier ist auch das Einsparpotenzial am größten.



Was tun Sie, um Ihre Schleifmaschinen energieeffizienter zu machen?



Wir haben Forschungsprojekte mit den Technischen Universitäten in Wien und Graz am Laufen, in denen wir uns etwa mit Energieeffizienz beschäftigen. Dort geht es weitgehend um Digitalisierung. Wir forschen zum Beispiel daran, wie wir die Temperatur von Kühlmedien noch besser den jeweiligen Umgebungen anpassen können, um Energie zu sparen. Dafür gibt es Sensoren in der Maschine, die die Informationen zentral zusammenfassen.



Sind die Maschinen, die Sie ausliefern, bereits mit solchen Sensoren ausgestattet?



Teilweise, aber wir sind auch noch in der Entwicklungsphase. Wir fokussieren uns dabei nicht nur auf die Temperatur, sondern auch auf Schwingungen, Betriebszeiten usw.