Personelles : Gerald Steinbauer-Wagner ist neuer GMAR Präsident

Die österreichische Gesellschaft für Mess-, Automatisierungs- und Robotertechnik hat einen neuen Vorsitzenden. Steinbauer-Wagner ist Professor am Institut für Softwaretechnologie an der Technischen Universität Graz. Er folgt Andreas Pichler von Profactor in der Funktion des Präsidenten.