Zusätzlich übernimmt Mohr die CEO-Funktion von Rittal International und Rittal Software Systems (Eplan und Cideon) von Markus Asch, der Ende des Monats die Unternehmensgruppe planmäßig verlässt und eine neue Herausforderung außerhalb der Gruppe übernimmt: „Auf die vergangenen Jahre blicke ich mit großer Dankbarkeit zurück“, so Asch: „Ich bin dankbar für das Vertrauen unserer Kunden und Partner, für die Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Loh, den Führungskräften von Eplan, Rittal und Cideon, und den Mitarbeitenden der Gruppe. Es war mir eine große Ehre und Freude, gemeinsam wichtige Innovationen in Software und Hardware als Wachstumstreiber auf den Markt zu bringen und die Unternehmen auf unsere Kunden und ihre Wertschöpfungsketten sowie auf die spezifischen Bedarfe der Märkte international auszurichten.“



Prof. Dr. Friedhelm Loh betont: „Mein Dank gilt Herrn Asch für sein hohes Engagement in der konsequenten Weiterentwicklung der Unternehmen der Gruppe, insbesondere in der Umsetzung der Kunden- und Marktorientierung weltweit. Persönlich und beruflich wünschen wir Herrn Asch alles Gute für eine spannende und erfüllte Zukunft.“ Er freue sich, dass man mit Mohr einen ausgewiesenen Experten auf dem Gebiet der strategischen Ausrichtung und Transformation von Unternehmen im internationalen Industrie- und Technologieumfeld gewinnen konnte. "In seiner beeindruckenden Laufbahn gehörte es zu seinen Kernaufgaben, komplexe Organisationen schlagkräftig für die Zukunft aufzustellen und konsequent auf Wachstum auszurichten.“