„Ich freue mich auf diese wichtige Aufgabe in schwierigen Zeiten, den Maschinen- und Anlagenbau mit seinen gut 3600 VDMA-Mitgliedern in den kommenden vier Jahren zu vertreten“, sagt Bertram Kawlath zu seiner Wahl. „Unsere Industrie bahnt mit ihren Technologien und Lösungen viele Wege, etwa in der breiten Bekämpfung des Klimawandels, der Erzeugung erneuerbarer Energien oder der Automatisierung und Digitalisierung von Produktionsprozessen. Wir sind auch eine forschungsstarke Industrie“, betont er. „Aber um international wettbewerbsfähig zu bleiben, muss die Politik jetzt ganz schnell umsteuern und gerade den industriellen Mittelstand entlasten. Die Regulierungsflut aus Berlin und Brüssel erdrückt insbesondere kleinere Firmen, unser Steuersatz für Unternehmen ist deutlich höher als der OECD-Durchschnitt und es fehlen neue Freihandelsabkommen, die uns Märkte öffnen. All dies kann und muss jetzt angegangen werden, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren“, fordert Kawlath. Einsetzen will sich der neue VDMA-Präsident auch dafür, mehr Frauen für technische Berufe zu begeistern sowie für die fortschreitende Europäisierung des Verbands.

Kawlath, Jahrgang 1970, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nach dem Studium der Geschichte in Erlangen und London sowie dem Erwerb eines MBA in Genf wurde er im Jahr 2004 Geschäftsführer und Aufsichtsrat der Eisenwerk Erla GmbH, Sachsen, die zu Schubert & Salzer gehörte. Von 2010 bis 2023 war Bertram Kawlath Geschäftsführender Gesellschafter der Schubert & Salzer Feinguss Lobenstein GmbH, Thüringen. Bertram Kawlath ist seit vielen Jahren im VDMA engagiert: Er ist Mitglied im Engeren Vorstand und im Hauptvorstand des VDMA, zudem ist er seit 2021 bis Jahresende 2024 Vorsitzender des Vorstands des VDMA Bayern. 2020 wurde er zum Vize-Präsidenten des VDMA gewählt.

Das Unternehmen Schubert & Salzer GmbH mit Sitz in Ingolstadt ist spezialisiert auf die Entwicklung, den Bau und den Vertrieb innovativer Lösungen der Mess- und Regeltechnik für strömende und gasförmige Medien (Industrieregelventile) sowie die Entwicklung von individuellen ERP-Systemen für mittelständische Fertigungsbetriebe. Ventillösungen von Schubert & Salzer kommen zum Einsatz etwa in der Getränkeabfüllung und Flaschenreinigung, der Vulkanisierung von Pkw- und Lkw-Reifen, der Wasseraufbereitung sowie in Druckprüfständen für Flugzeugkabinen. Die Firmengruppe beschäftigt rund 200 Menschen und macht einen Jahresumsatz von circa 60 Millionen Euro. Knapp 80 Prozent der Produkte werden ins Ausland verkauft.