Weiler präsentiert auch die neue servokonventionelle Präzisions-Drehmaschine C35 HD. Mit einem Umlaufdurchmesser über Bett von 360 mm, Spitzenweiten von bis zu 800 mm und einer Spitzenhöhe von 180 mm ist sie das kleinere Modell der C-Baureihe. Die C35 HD bietet eine hohe Flexibilität und ermöglicht den Einstieg in die digitale Welt der Zyklendrehtechnik. Neben den Handrädern für manuelles Arbeiten stehen vorprogrammierte Einfachzyklen zur Verfügung, die das Drehen von Kegeln, Radien und Gewinden schnell und wirtschaftlich ermöglichen.



Die neu entwickelte Bedienoberfläche "one1" von Weiler für Zyklendrehmaschinen auf Basis der Siemens Sinumerik ONE vereinfacht sowohl das manuelle als auch das zyklengesteuerte Drehen. Die selbsterklärende Bildschirmmaske des 22" TFT-Touchbildschirms ermöglicht eine schnelle und einfache Programmierung von Zyklen, auch für komplexe Werkstücke. Die Bedienung erfolgt über Wisch- und Tipp-Gesten und ist weitgehend intuitiv. "one1" unterstützt auch Erweiterungen wie C- und Y-Achsen sowie Fräs- und Schleifoperationen. Die großzügige Werkzeugverwaltung ermöglicht die Speicherung von bis zu 300 Werkzeugen mit ihren Geometrie- und Technologiewerten.



Die neue Fräsmaschine WF 610 MC+ von Kunzmann ist eine kompakte, leistungsstarke, flexible und dynamische Hybridfräsmaschine. Sie basiert auf dem erfolgreichen Modell WF 610 MC, bietet jedoch mehr Dynamik und einen größeren Drehzahlbereich. Mit einem Arbeitsbereich von 610 x 400 x 450 mm (X/Y/Z) und Linear-Rollenführungen in allen Achsen bietet sie eine ergonomische Gestaltung. Die WF 610 MC+ kann mit einer Motorspindel mit 12.000 U/min und 12 kW Leistung oder mit einem schwenkbaren Fräskopf mit ausfahrbarer Pinole verwendet werden. Sie ist mit der modernen Steuerungstechnik Siemens Sinumerik ONE ausgestattet und kann bei Bedarf auch als handgesteuerte Fräsmaschine mit Digitalanzeige eingesetzt werden. Die WF 610 MC+ bietet eine Vielzahl von Anwendungen und ist besonders für Zerspaner geeignet, die häufig wechselnde Werkstücke bearbeiten, beispielsweise im Werkzeug-, Vorrichtungs- und Prototypenbau sowie in Ausbildungsbetrieben.