Der digitale Zwilling für die Arbeitsvorbereitung ist integraler Bestandteil der CNC- Steuerung. Dadurch gilt sie als Schlüsselelement für die digitale Transformation, indem sie hilft, Arbeitsprozesse vollständig virtuell zu simulieren und zu testen. So wird eine enge Verbindung zwischen virtueller und realer Steuerung möglich, was zu einer signifikanten Verkürzung der Produktentwicklungs- und Markteinführungszeiten beiträgt.

Im Rahmen der Digital-First-Strategie bietet Sinumerik One verbesserte Vernetzungs- und Datenkommunikationsfähigkeiten und verkürzt die reale Inbetriebnahmezeit durch virtuelle Vorbereitung. Darüber hinaus steigert die Steuerung die CNC-Performance und minimiert Nebenzeiten durch die vollständige Integration in das TIA Portal und die integrierte Simatic S7-1500F PLC. So lässt sich die Sinumeric One nahtlos in digitale Lösungen und Workflows einbinden.

