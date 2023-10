Die Firma Fundermax stellt am Standort Wiener Neudorf Kompaktplatten für die Innen- und Außenanwendung her. Gemeinsam mit den Forschungseinrichtungen AIT und Recendt versucht man, den Energieverbrauch mit Hilfe von Simulation und dem digitalen Zwilling zu optimieren.



Zuerst wurde der eigene Produktionsprozess durchleuchtet – mit spannenden Erkenntnissen: seit Jahren verwendet man z.B. einen Schwebetrockner, der in der Plattenproduktion Wasser und Methanol austreibt. Aus Sicherheitsgründen muss für den Prozess praktisch viel mehr Energie aufgewendet werden, als theoretisch notwendig wäre. Nun arbeitet man an der Prozessoptimierung und verspricht sich eine Halbierung des Energieeinsatzes bei gleichzeitiger Erhöhung der Arbeitssicherheit.



Darüber hinaus wird am Fundermax-Standort in St. Veit gemeinsam mit der TU Wien ein digitaler Zwilling in der Spanplatten-Verarbeitung eingesetzt, um die Limitationen der Messtechnik bei sehr kurzen Produktionsprozessen mathematisch auszugleichen.