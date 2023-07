Der österreichische Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten, AT&S, baut mit seinem Entwicklungs- und Produktionszentrum an einem Rahmen Europäischen Leuchtturmprojekt, das im Rahmen von IPCEI ME II (Important Projects of Common European Interest) entsteht.

Dies stellt laut Aussendung des Unternehmens eine Initialzündung für die langfristige Etablierung von Mikroelektronik-Packaging-Technologien in Europa dar. Diesem Technologiebereich wird für die Zukunft ein erhebliches Wachstumspotenzial zugesprochen, da Schlüsselfragen von der Energieeffizienz bis zum Klimawandel damit effektiver in Angriff genommen werden können. Das trifft insbesondere für komplexere, leistungsfähigere Prozesstechnologien zu, wie die von der EU adressierten 2-Nanometer-Chip-Prozesstechnologien. Angesichts des global steigenden Datenvolumens im dreistelligen Zettabyte-Bereich wird sich der Technologiefortschritt auch stark auf die Verringerung von Emissionen und Energieverlusten jener Anwendungen auswirken, die zur Erreichung der Klimaziele unerlässlich sind. Technologie von AT&S ist schon jetzt in beinahe jedem elektronischen Alltagsgegenstand integriert.