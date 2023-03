AT&S liege mit dem Bau des neuen Substrat-Zentrums "voll im Plan", wie CEO Andreas Gerstenmayer kürzlich der APA mitteilte. Im Werk namens "Volt" startet man die Produktion ab Ende 2023 - und zwar mit Serienfertigungsaufträgen für Neukunden, die seitens AT&S allerdings nicht bekannt gegeben werden. Laut informierten Kreisen dürften darunter Größen wie Cisco und Marvell sein, die jährlich Milliarden an Umsatz machen. Die neuen Kunden würden laut dem CEO das Portfolio diversifizieren. AT&S kam zum Zug, gerade weil man die Produktion in Europa anbiete. Würden die Kunden dann doch einmal mehr Volumina benötigen, könnte man gegebenenfalls auch an anderen Standorten produzieren lassen. Trotz der Produktion bleibe der Stammsitz in Leoben-Hinterberg hauptsächlich ein R&D-Standort (Forschung und Entwicklung, Anm.), so Gerstenmayer.